Coronavirus : 20 000 masques non conformes, le maire de Pertuis admet s'être "fait rouler" par un vendeur

Tissu trop fin, grosses mailles... En ouvrant les cartons, mauvaise surprise : non seulement les certificats de conformité brillaient par leur absence mais surtout à l'oeil nu, on pouvait constater que la qualité des masques était loin de garantir la filtration nécessaire pour se protéger.

Le maire de Pertuis, dans le Vaucluse, a annoncé lundi 11 mai que les masques qu'il doit distribuer aux habitants de sa ville ne sont pas conformes aux normes, a rapporté France Bleu Vaucluse. "On s'est fait rouler", affirme Roger Pellenc. Les 20 000 masques en tissu qui ont été commandés à un distributeur français pour les habitants de Pertuis, près d'Aix-en-Provence, sont loin de respecter la qualité de filtration nécessaire, a constaté le maire qui affirme avoir été trahi par le vendeur.

Ni certificat de douanes, ni de conformité

Roger Pellenc raconte dans une vidéo diffusée sur le site internet de la municipalité qu'"il n'y a qu'une seule couche de tissu [...] Les mailles étaient assez grosses" donc peu probable que la filtration soit de "5 microns comme requis", et en plus "on n'a pas reçu les certificats de conformité", ajoute-t-il. Le maire explique que, mis devant le fait accompli, il a décidé de maintenir la distribution. Mais chaque habitant recevra quatre masques au lieu de deux afin de pouvoir en superposer deux à la fois.

Le maire de Pertuis a pris un arrêté qui autorise les commerçants à imposer le port d'un masque de protection aux clients.

Pour plus d'information, regardez la déclaration du maire :