Coronavirus : 195 000 euros récoltés par le festival Hellfest pour l'hôpital de Nantes

Le Hellfest, le festival de musique métal de Clisson (Loire-Atlantique), a collecté 195 000 euros au profit du CHU de Nantes pour continuer la lutte contre le Covid-19, rapporte jeudi France Bleu Loire Océan.

À défaut de pouvoir se tenir cette année, le Hellfest fait preuve de solidarité et a permis de réunir 195 000 euros pour l'hôpital de Nantes, selon France Bleu Loire Océan jeudi 21 mai. La 15e édition, qui devait se tenir du 19 au 21 juin et accueillir les Deftones, System of a Down, Korn, ou encore Deep Purple, a été reportée d'un an, du 18 au 20 juin 2021. Le festival avait ouvert une cagnotte en ligne le 8 avril pour aider les soignants de l'hôpital nantais, et y avait contribué à hauteur de 20 000 euros.

Au total, la cagnotte a recueilli 77 230 euros grâce à 1 691 donateurs, auxquels il faut ajouter 117 770 euros issus de la vente de produits dérivés. Le Hellfest avait mis en vente des lots de trois masques siglés et des t-shirts "Hellfest for Health".

HELLFEST FOR HEALTH : MERCI / THANK YOU !



195 000 € recoltés dans le cadre de la campagne "Hellfest For Health", merci à tous pour votre incroyable mobilisation et solidarité !#hellfest #hellfestforheath pic.twitter.com/tFx0T4ziv0 — Hellfest Productions (@hellfestopenair) May 18, 2020

"On savait que les métalleux étaient généreux, mais on a quand même été étonnés par la somme recueillie", livre un organisateur. Les dons sont venus de toute la France mais aussi de l'étranger, avec notamment un Japonais qui a fait un don de 500 euros.