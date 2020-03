Coronavirus : 120 pays touchés dans le monde

C'est l'une des images symboles de la pandémie. Un avion chinois posé sur le tarmac à Rome (Italie), comme une bouée de sauvetage. À bord, du matériel médical pour lutter contre le Covid-19, des millions de masques et des respirateurs artificiels. Face au virus, le monde entier se barricade, jusqu'au toit du monde. Les autorités népalaises viennent de suspendre l'accès à l'Everest aux alpinistes pour une durée indéterminée.

Broadway a annulé ses représentations

En Asie, les aéroports sont désertés. Le trafic aérien mondial, après avoir baissé de 4% en février, enregistre un nouveau repli de près de 5%. De nombreux pays, comme les États-Unis, ont décidé de fermer l'accès à leurs monuments et leurs salles de spectacle. À New York, Broadway a annulé toutes ses représentations. Chaque pays lutte avec ses propres moyens, tout en essayant de maintenir le fonctionnement de ses institutions. En Tunisie, les salles des tribunaux et les cellules sont nettoyées par des équipes spécialisées.

