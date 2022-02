"Convoi de la liberté" : les participants ont repris la route pour rejoindre Bruxelles

Se réveiller sur un parking, avant de reprendre la route. Depuis plusieurs jours, c'est devenu une routine pour certains participants au "convoi de la liberté". Les plus déterminés poursuivent, lundi 14 février, leur périple en direction de Bruxelles (Belgique). "On est juste là pour retrouver nos libertés, et on est convaincus qu'on y arrivera, parce que de toute façon, tout le monde en a envie", confie un automobiliste. "On est solidaires, réunis, heureux", ajoute un autre.

Objectif Bruxelles

Pour la cinquième nuit sur la route, certains ont accepté l'invitation du maire de Faches-Thumesnil (Nord), qui a ouvert les portes d'un gymnase au convoi. "Ce sont des valeurs qu'on partage aussi, donc on avait à cœur d'être solidaires", estime Patrick Proisy, maire (LFI) de la commune. La frontière belge est alors toute proche, une vingtaine de kilomètres. Après l'avoir franchie, certains des 1 300 véhicules ont été bloqués par les autorités belges. Les participants ne désespèrent toutefois pas de pouvoir atteindre le centre de Bruxelles dans l'après-midi, afin de manifester.