"Convoi de la liberté" au Canada : la tension monte à Ottawa entre la police et les derniers manifestants

L'ambiance est de plus en plus tendue, samedi 19 février, entre les policiers et les centaines de camionneurs qui paralysent encore le centre d'Ottawa (Canada), protestant depuis plus de trois semaines contre les mesures sanitaires anti-Covid-19. Les forces de l'ordre ont lancé en fin de semaine une vaste opération pour déloger les derniers manifestants.

"Les manifestants continuent d'être agressifs et de s'en prendre aux officiers", ont tweeté les autorités. "Ils refusent d'obtempérer aux ordres de se déplacer", assurent-elles, précisant avoir utilisé un "irritant chimique" à leur encontre. La police, qui encerclait les manifestants et détruisait les vitres de camions, a fait face à des jets de fumigènes et à une chaîne humaine.

"Nous vous avons dit de partir. Nous vous avons donné le temps de partir. Nous avons été lents et méthodiques, mais vous vous êtes montrés agressifs envers les agents et les chevaux", ont également tweeté les autorités de la ville. Plus de 100 personnes ont été arrêtées vendredi, dont trois figures du mouvement de contestation, et une vingtaine de véhicules ont été remorqués.

Minimisé au départ par les autorités, ce mouvement dit "Convoi de la liberté", initié fin janvier, est parti de camionneurs protestant contre l'obligation d'être vaccinés pour passer la frontière entre le Canada et les Etats-Unis. Mais les revendications se sont étendues à un refus de l'ensemble des mesures sanitaires et, pour de nombreux manifestants, à un rejet du gouvernement de Justin Trudeau.