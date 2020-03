Contrôle des visites, désinfection des poignées de porte, restriction des sorties... Les Ehpad s’organisent face au coronavirus

Franceinfo s'est rendu dans un Ehpad du Val-de-Marne qui a pris des mesures pour éviter que ses résidents ne soient exposés au Covid-19, qui continue sa progression en France.

Alors qu'Emmanuel Macron a estimé en milieu de semaine qu'une épidémie de coronavirus en France était "inexorable", l'attention se porte notamment sur les personnes âgées, qui sont plus fragiles face au virus. Dans les établissements qui les accueillent, comme dans les Ehpad, on s’organise, comme a pu le constater Franceinfo à la Résidence des Bords de Marne, à Bonneuil-sur-Marne, dans le 94.

Dans un Ehpad du Val-de-Marne, le reportage d'Alain Gastal. --'-- --'--

Ce jour-là, un animateur très apprécié pour ses petits cours de sciences naturelles est venu, comme d’habitude. Mais il n’y aura pas de sortie théâtre ce weekend, et pas de ballade à Paris non plus la semaine prochaine. Quant aux visites des familles et des amis, elles restent autorisées, mais sous le contrôle de l’infirmière en chef Claire Caroli. A l’accueil, les visiteurs doivent en effet remplir un questionnaire pour savoir s’ils viennent d’un "cluster", s’ils ont de la température, s’ils présentent des symptômes grippaux. "S’il y a un oui à ces trois questions on appelle le 15 et de toute façon ils ne rentrent pas dans la résidence", explique l’infirmière.

Il n’est pas question de tout arrêter et d’interdire les visites (mais) on vérifie.Claire Caroli, infirmière en chefà franceinfo

Pierrette, 90 ans, va pouvoir recevoir sa famille mais elle connaît les conditions. "Il faut éviter d’embrasser les gens qui viennent de l’extérieur, c’est un peu dur", confie la nonagénaire. Mais ce qui gêne le plus Pierrette désormais c’est l’absence des enfants. Certains d’entre eux, porteurs sains, pourraient transmettre le virus.

Avant, les enfants du multi-accueil venaient déjeuner là avec nous. Alors on était contents, on allait un petit peu avec eux aussi. Bon ben là pendant un certain temps, ils sont interdits de venir.Pierrette , résidenteà franceinfo

Pour le reste, l’établissement a des provisions consistantes en gel hydro-alcoolique, suffisamment pour satisfaire à des précautions drastiques qui vont bien au-delà du lavage des mains, explique Kahina, aide-soignante :

On désinfecte les fauteuils roulants et les déambulateurs au niveau des poignées. Les poignées de portes aussi parce que sur une journée on est amenés à toucher la poignée de porte 15 à 20 fois, voire plus.Kahina, aide-soignanteà franceinfo

"C’est vrai que c’est une charge de travail en plus mais pour éviter, ou minimiser la propagation, il faut faire ce qu’il faut", poursuit l'aide-soignante. Toutes ces précautions font que Pierrette n’est pas vraiment angoissée. "Quand on écoute la télé bien-sûr ça fait un peu peur, parce qu’ils en parlent beaucoup ! Du jour où on apprendra que monsieur untel ou madame unetelle à la maladie (dans la résidence), alors là on commencera à avoir peur. Pour l’instant c’est calme", dit-elle.

Alors que toutes les régions de France métropolitaine sont désormais concernées par des contaminations au coronavirus, le chef de l’Etat a profité de sa visite dans une maison de retraite à Paris vendredi 6 mars, pour appeler à respecter des "mesures de bon sens" et à protéger les plus fragiles, en limitant par exemple "au strict nécessaire" les visites aux personnes âgées, les plus vulnérables.