Week-end de Pâques : les contrôles se multiplient sur les routes

Vendredi 2 avril, à la veille du week-end de Pâques, les autorités contrôlent de plus en plus les automobilistes sur les autoroutes. Les gares ont aussi accueilli un nombre important de voyageurs.

Les Français sont d’ores et déjà sur les routes vendredi 2 avril. C’est la veille du week-end de Pâques et les autorités s’activent pour contrôler le bon respect des règles de sécurité sur les routes mais aussi des gestes barrières. Une manière d’aider aussi les automobilistes un peu perdus parfois. "Ils s’interrogent énormément sur les dispositifs, notamment pour ce week-end de Pâques, donc de maintenant jusqu’à lundi soir. On leur explique que les mesures sont mises en place à partir de samedi 19 heures : c’est-à-dire plus de mouvements inter-régionaux mais pour autant, il y a une tolérance pour pouvoir s’organiser jusqu’à lundi soir", confie une policière.

Un dernier instant de liberté

En duplex depuis la gare Saint-Charles à Marseille (Bouches-du-Rhône), la journaliste de France Télévisions, Camille Bosshardt, rapporte que le lieu a vu un important afflux de voyageurs vendredi 2 avril. "Nous avons rencontré des jeunes venus rendre visite à leur famille et profiter du grand air et du soleil avant leur retour dans le Nord", explique-t-elle.