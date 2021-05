Et si la crise sanitaire était l’occasion pour certains de sauter le pas et de changer de vie ? C’est en tout cas ce qui a décidé Cathy et Laurent à vendre leur maison en Normandie et à tout quitter pour s’installer à Fuerteventura, aux Canaries. Cathy était animatrice dans des centres commerciaux, Laurent agent de sécurité. Mais à cause de l’épidémie, tous les deux ont perdu leur emploi. Alors ce couple de quinquagénaires n’avait plus de raison d’hésiter. Un nouveau départ loin du tumulte de leur vie d’avant, plus proche de la nature et au soleil.

Trouver du travail sur place, ou s'installer pour télétravailler...

Mais un tel bouleversement n’est pas si simple, leurs économies auront fondu en septembre, ils doivent absolument trouver du travail avant... Comme eux, de nombreux Français ont profité de la crise pour venir s’installer sur ces îles espagnoles, "Envoyé spécial" les a suivis dans cette aventure.

Un reportage d’Olivier Sibille, Elodie Delevoye et Nils Montel diffusé dans "Envoyé spécial" le 27 mai 2021.

