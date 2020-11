VIDEO. Augmentation de la pauvreté en France : "Ce n'est pas une honte d'être dans une situation difficile", affirme Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique

"Ce n'est pas une honte d'être aujourd'hui dans une situation difficile et compliquée, c'est la crise qui veut ça", a déclaré jeudi 19 novembre sur France Inter Véronique Fayet, présidente du Secours catholique. Alors que la France est confinée pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, elle détaille le profil des nouveaux bénéficiaires des aides : "Ces gens étaient dans une situation de précarité, de fragilité mais ils travaillaient, ils se battaient et ne pensaient jamais avoir à aller aux Restos du coeur ou chez une assistante sociale."

"La première chose qu'il faut dire à ces gens qui nous écoutent c'est qu'ils ne sont pas responsables donc 'osez aller pousser la porte des associations mais aussi des travailleurs sociaux parce que vous avez peut-être des droits que vous ignorez'." Véronique Fayet à France Inter

Parmi les aides possibles, "peut-être qu'une assistante sociale pourrait vous aider à demander la prime d'activité si vous y avez droit, à demander une aide pour payer votre loyer, etc. Il faut que les gens puissent être informés sur leurs droits avec le sentiment qu'ils demandent leurs droits et non pas l'aumône", poursuit Véronique Fayet.

Avec la crise sanitaire, de nombreuses personnes se retrouvent en difficulté. "En Seine-Saint-Denis, on a eu une augmentation de 40% des demandes d'aides cet été par rapport à l'année dernière", a déclaré sur France Inter Patrice Blanc, président des Restos du coeur. "A Paris, c'est une augmentation de l'ordre de 30% aussi avec le phénomène des migrants, en particulier, qui pèse très lourd [...] Donc là, c'est un tsunami dans ces quelques villes, ces quelques départements. Ailleurs, c'est une marée qui monte et qui est inexorable. Chaque semaine on voit la marée qui monte et on a une inquiétude folle pour cet hiver et pour 2021."

"On a besoin que les pouvoirs publics bougent", poursuit le président des Restos du coeur. "Ils ont déjà un peu bougé, il faut le reconnaître, des mesures ont été prises mais si la réforme sur l'assurance chômage est prise en avril, par exemple, ça va faire plonger de nombreuses personnes de l'autre côté."

La difficulté d'organiser la solidarité pendant le Covid-19

Concernant les fêtes qui approchent dans un contexte compliqué avec le virus, Véronique Fayet explique que cette année, le Secours catholique "va être empêché de faire des grands réveillons comme on le fait d'habitude mais on a imaginé des petites valises de Noël qu'on va porter aux domiciles des personnes", explique Véronique Fayet qui appelle aux dons ou à la mobilisation de bénévoles.

Quant au concert annuel des Enfoirés, l'association de Coluche précise que "normalement, il doit avoir lieu fin janvier à Lyon mais on ne sait pas encore, on discute avec la préfecture", ajoute Patrice Blanc à propos des conditions d'accès des spectateurs à la Halle Tony Garnier, si c'est possible en raison de l'épidémie de Covid-19.