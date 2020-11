Vaucluse : un homme blesse à l'arme blanche trois personnes lors d'un dîner non-autorisé à Apt, les fêtards ont tous été verbalisés

Un homme d'une trentaine d'années va comparaître lundi 30 novembre pour violences avec arme à Apt (Vaucluse) lors d'une soirée non-autorisée, rapporte dimanche 29 novembre France Bleu Vaucluse. La dizaine de fêtards ont tous été verbalisés. Les gendarmes ont été appelés après le signalement d'une bagarre devant une maison. Il est 2 heures du matin quand il arrivent sur place.

Le Vauclusien participait à un repas entre amis vendredi dont il a été exclu. Enervé, le jeune homme est revenu avec un couteau avant de s'en prendre à plusieurs personnes avec lesquelles il se bagarre. Trois des participants sont blessés. Un des participants a été blessé à l'œil et au thorax et s'en sort avec 15 jours d'ITT, un autre est touché à l'abdomen (15 jours d'ITT également) et une dernière victime est blessée au bras. Cette dernière doit se faire opérer et se fait prescrire 10 jours d'ITT.

Le trentenaire, bien connu des forces de l'ordre, a été interpellé chez lui au samedi matin par les gendarmes de Pertuis et de Saint-Saturnin-les-Avignon. L'enquête a été confiée aux gendarmes d'Apt. L'auteur présumé des faits sera présenté lundi en comparution immédiate à Avignon. Quant aux fêtards, ils ont tous été verbalisés pour non respect du confinement.