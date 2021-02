Vacances : ils partent à Rome retrouver un air de liberté

Des milliers de Français passent leurs vacances de février à Rome (Italie). En pleine pandémie, ils trouvent ici un peu de liberté. Quatre amis lyonnais ont décidé sur un coup de tête de goûter à la dolce vita à Rome. Les déplacements entre France et Italie sont en effet tolérés, même sans autre motif que passer quelques jours de vacances. Il suffit de présenter un test Covid négatif. “C’est facile, il suffit d’un test antigénique, qui se fait en pharmacie en 20 minutes. Et ensuite on peut très facilement prendre l’avion sans contrôle supplémentaire”, explique l’un des vacanciers.

Bars, restaurants et cafés ouverts à midi

À Rome, il est possible de déjeuner au restaurant. Les bars et les cafés y sont ouverts. Des lieux de convivialité que les Français retrouvent avec beaucoup de joie. “On est vraiment hyper content. J'ai presque perdu l’habitude de manger dans un restaurant à l'extérieur", se ravit un membre du groupe d’amis.

