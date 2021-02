Savoie : des saisonniers bloquent une autoroute pour demander l'ouverture des stations de ski

Plus d'une centaine de saisonniers ont bloqué la circulation pendant plusieurs dizaines de minutes, lundi 1er février dans la matinée, sur l'autoroute A43, au niveau de l'accès au tunnel du Fréjus, à Modane (Savoie). Venus de différentes stations des Alpes, ils ont ensuite procédé à des barrages filtrants à la demande de la gendarmerie. Ces manifestants réclament l'ouverture des remontées mécaniques et plus d'aides pour le secteur de la montagne, à l'arrêt en raison de l'épidémie de Covid-19.

A Modane (Savoie) des saisonniers FO viennent bloquer le tunnel du Frejus pour appeler le gouvernement a mieux aider le monde de la montagne pic.twitter.com/7QuhVwSn1a — Ulysse Bellier (@ubellier) February 1, 2021

Le blocage a été organiser par Pierre Didio, secrétaire départemental de Force ouvrière. Pour éviter une "catastrophe sociale", il demande au gouvernement de faire en sorte que "les gens puisse aller skier" et d'augmenter les aides pour les saisonniers. "On va demander à être reçus" par Emmanuel Macron, a complété Eric Becker, secrétaire fédéral des transports/remontées mécaniques à FO. Le syndicaliste appelle à "ce qu'on prenne en charge tous ceux qui sortent des critères d'attribution" du chômage partiel, qui ne bénéficie qu'à ceux qui ont été embauchés.

Une centaine de milliers de saisonniers dans l'hôtellerie-restauration et les commerces de montagne sont concernés, selon le syndicat. Sans aides, "certains n'ont plus rien pour vivre, et ça, c'est inacceptable", estime Eric Becker. Le Premier ministre, Jean Castex, doit recevoir lundi après-midi les acteurs du secteur de la montagne. Ces derniers attendent de nouvelles annonces pour soutenir une filière qui subit un arrêt quasiment total de son activité.