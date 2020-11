Reconfinement : un samedi sous contrôle renforcé à Marseille

Gare aux promeneurs qui s'éloigneraient à plus d'un kilomètre de leur domicile : samedi 14 novembre au matin, à Marseille (Bouches-du-Rhône), les forces de police ont contrôlé des dizaines de véhicules. C'est officiel : les contrôles vont se durcir dans la ville, ainsi que dans tout le département. "Ce que l'on veut, c'est finalement couper les envies de sortir, pour que les personnes restent chez elles", explique Emmanuel Barbe, le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

"Même si on ne devrait pas, on se permet"

Pourtant, à quelques kilomètres de là, l'appel du large est plus fort que tout. Une mère de famille, entre autres, n'a pas hésité à braver les interdits : résidant à Plan-de-Cuques, elle est venue profiter du beau temps avec ses enfants. "Difficile d'y résister, se défend-elle. Même si on ne devrait pas, on se permet". Attention tout de même : les plages pourraient bien faire partie des lieux privilégiés par les forces de police pour des contrôles surprises.