Reconfinement : maintenues, les visites en Ehpad répondent à un protocole très strict

Des exercices pour la mémoire, des chants pour la complicité : le maintien des visites en Ehpad pendant le reconfinement est un soulagement pour les proches des résidents. Dans l'Ehpad Château de Messimieux, à Anse (Rhône), une famille est heureuse de pouvoir garder le contact, profiter des sourires, même si cela doit se faire à bonne distance. "Je ne peux pas m'approcher ; des fois, il n'entend pas très bien, mais on est obligé de faire avec", indique Bernadette Pégase, l'épouse d'un résident. "Au moins, on peut le voir et essayer d'échanger un petit peu donc c'est toujours mieux que rien", estime Oriane Bellot, sa petite-fille.

Des visites d'environ 30 minutes

Dans l'établissement, deux visites par semaine peuvent être organisées, sur rendez-vous. Dès l'entrée, chaque visiteur accueilli doit se laver les mains, avant de changer de masque. Confinés, les résidents, eux, n'en portent pas. La visite dure environ 30 minutes, dans une salle dédiée ; un protocole strict, mais qui permet de rompre l'isolement. Pour l'heure, aucun cas de coronavirus n'a été recensé dans l'Ehpad Château de Messimieux.







