Reconfinement : les établissements scolaires pourront rester ouverts

Le second confinement annoncé par Emmanuel Macron mercredi 28 octobre lors de son allocution télévisée épargne, cette fois, l'école. Contrairement au mois de mars, les écoles maternelles et primaires, ainsi que les collèges et lycées resteront ouverts. En revanche, le protocole sanitaire sera renforcé, notamment sur les règles de distanciation entre les élèves à la cantine et dans les salles de classe.

Préserver les jeunes

L'exécutif a-t-il tiré les leçons du premier confinement ? Préserver cette fois les plus jeunes était indispensable selon Sophie Marinopoulos, psychologue. "Le confinement les a privés de ce temps de l'enfance. Il y avait quelque chose de l'ordre d'un sérieux permanent, comme une espèce de gravité qui a habité ces trois mois de confinement pour les plus jeunes", estime-t-elle. Les universités, elles, resteront fermées. Les étudiants reprendront donc les cours à distance à la rentrée.

Le JT

Les autres sujets du JT