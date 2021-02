Reconfinement de Mayotte : "C'est une déception parce que c'est une décision qui vient tardivement", estime le député LR Mansour Kamardine

Le préfet de Mayotte a annoncé jeudi 4 février le reconfinement total du département pour trois semaines à compter de vendredi en raison de l'épidémie de Covid-19. "C'est une déception parce que c'est une décision qui vient tardivement", a réagi jeudi sur franceinfo Mansour Kamardine, député LR de Mayotte.

"Cela fait plusieurs semaines, depuis début janvier, que j'ai demandé avec d'autres que l'urgence sanitaire soit déclarée à Mayotte, déclare le député LR. On a vu apparaître les variants mais malgré ça le gouvernement n'a jamais répondu à mes sollicitations. Aujourd'hui on nous apporte le confinement. Confiner pour confiner cela n'a aucun intérêt." Mansour Kamarine "aurait préféré des réponses à des propositions qui sont faites".

Le député Les Républicains propose l'envoi "de 15 000 doses de vaccins pour pouvoir vacciner toutes les personnes âgées de plus de 50 ans et qui présentent de facteurs de comorbidité". Mansour Kamarine veut des doses de Moderna qui "se conservent mieux et son mieux manipulables. Il faut aussi multiplier les centres de vaccination". Pour assurer la fermeture des frontières, "il faut des bateaux, notamment de l'armée, qui soient mobilisés".