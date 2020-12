Monde de la culture : douche froide après les annonces de Jean Castex

Le monde du spectacle, à l'arrêt depuis des semaines, attendait les annonces du Premier ministre. Les salles de spectacles, cinémas et musées devront rester fermés jusqu'au 7 janvier, au minimum. À la Scala, plusieurs spectacles devaient débuter la semaine prochaine. Pour le personnel, le coup est rude : "Cette espèce de stop and go est harassant pour le moral. On avait à peine trois semaines pour faire revenir les gens, on était en train de réussir et tout s'effondre", explique Frédéric Biessy, directeur du théâtre la Scala à Paris.



Le cinéma crie son incompréhension

Douche froide pour le cinéma, plusieurs sorties de film étaient programmées et doivent être reportées. Le secteur crie son incompréhension et se sent abandonné. Les musées également resteront fermés : "On est bien entendu déçus, mais si c'est pour la santé des Français, de nos employés et de tout le monde, c'est une mesure à laquelle il faut se soumettre", estime Éric Fabre, directeur commercial du musée Fragonnard.