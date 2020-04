Les personnalités de la matinale : la chanteuse Anggun, marraine d'Aviation sans frontières

Quel est le combat d’Aviation sans frontières ? "Le combat actuel se fait contre le Covid-19. Aviation sans frontières collabore avec des partenaires du monde aérien pour transporter gratuitement et à la demande des soignants et des médecins et même aussi des petits équipements médicaux pour joindre rapidement des hôpitaux", explique la chanteuse Anggun, également marraine de l’association Aviation sans frontières.

400 pilotes prêts au décollage

Plus de 400 pilotes ont répondu à l’appel d’Aviation sans frontières donc les moyens existent. Il y a une quarantaine d’avions privés qui sont prêts à partir. Mais maintenant l’association souhaite que les soignants s’inscrivent sur la plateforme afin qu’ils puissent utiliser ces vols. "Pour cela c’est assez simple, il suffit juste de se rendre sur le site internet de l’association (www.asf-fr.org) . Ensuite les demandes sont réalisées par le ministère de la Santé. Ce sont eux qui vont traiter la demande et ensuite, Aviation sans frontières va prendre le relais. Cette semaine, il y a déjà 25 vols de prévus avec une soixantaine de soignants", conclut la chanteuse Anggun.