"Laissez-nous respirer" : des milliers de personnes manifestent en Israël contre la gestion de l'épidémie de coronavirus

La colère gronde. Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi 11 juillet sur la place Rabin à Tel-Aviv pour protester contre la gestion de la pandémie de Covid-19 et ses conséquence économiques par le gouvernement israélien. Selon la chaîne de télévision publique Kan 11, des milliers de personnes étaient présentes. La police n'a pas donné de chiffres. Certains manifestants ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Laissez-nous respirer" en hébreu.



La manifestation a été organisée par des groupes de travailleurs indépendants, de petites entreprises mais aussi d'artistes, qui se sentent abandonnés par le gouvernement après la fermeture forcée de leur commerce et des lieux publics pendant la pandémie. Les syndicats étudiants ont aussi participé au rassemblement pour exprimer leurs inquiétudes dans un contexte où de nombreux jeunes se retrouvent aujourd'hui sans travail.

Demo for economic relief. Tel Aviv, #Israel. Rabin Sq packed to over capacity. This is a massive protest. pic.twitter.com/UjsZ9366B7