La santé des Français est menacée par la sédentarité

L’Anses tire la sonnette d’alarme. Les Français manquent d’activité physique et sont trop sédentaires. Un comportement qui n’est pas sans risque pour la santé. Sur le plateau du 12/13, le médecin et journaliste Damien Mascret commente cette annonce.

Les Français seraient trop sédentaires, c’est-à-dire sans activité physique. Un manque qui se ressent dans les chiffres et alarme l’Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (Anses), qui estime que "95% des Français ne sont pas assez actifs". "Attention, l’activité physique c’est le sport, bien sûr mais aussi, à chaque fois que vous bougez, que ça soit dans le travail, les transports ou des activités domestiques", précise Damien Mascret, médecin et journaliste pour France Télévisions. "Ça représente tout de même plus de 35 millions d’adultes de 18 à 64 ans", poursuit-il.

Moins d'une heure d'activité physique par semaine est déjà bénéfique

Cette sédentarité n’est pas sans conséquence sur la santé. Cela peut augmenter le risque de cancer, de maladies cardiovasculaires et de diabète. Selon l’Anses, afin d’éviter cela "il faudrait avoir chaque semaine 5 fois 30 minutes d’activité physique type vélo, jogging ou marche à bonne allure". En réalité, moins d’une heure d’activité physique intense ou modérée par semaine serait déjà bénéfique et va permettre de gagner entre trois et cinq ans d’espérance de vie.