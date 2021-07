La Réunion : l'île est reconfinée avec la mise en place d'un couvre-feu

C'est une mauvaise surprise pour les vacanciers. La Réunion va subir un confinement après y avoir échappé cette année. L'épidémie de Covid-19 s'emballe. Le taux d'incidence atteint 350 cas pour 100 000 habitants, ce qui pousse les autorités à restreindre les déplacements, dès dimanche 1er août, à dix kilomètres autour du domicile. Les bars et restaurants vont fermer pour le plus grand malheur des touristes. "On est dégouté mais en même temps on ne peut pas rester. Quel est l'intérêt de venir à La Réunion si on ne peut pas sortir dans un rayon de plus de dix kilomètres ? C'est assez restreint."

30% des adultes seulement sont vaccinés

"On est vacciné, on a fait des tests, tout ce qu'il fallait, et là se retrouver confinés ça nous met vraiment en colère", explique une autre vacancière. De plus, au confinement la journée, s'ajoute un couvre-feu la nuit entre 18 heures et 5 heures du matin. Une nécessité selon les autorités, car les hôpitaux sont saturés, et le taux de vaccination reste faible, à peine 30% des adultes. L'île de La Réunion est soumise à un régime strict durant deux semaines, le temps que les contaminations baissent.