Guyane : les hôpitaux face à la troisième vague du Covid-19

La Guyane connaît un nouvel épisode du Covid-19 avec une situation sanitaire qui se dégrade jour après jour. Le variant brésilien menace un peu plus le département français. "La situation s’est effectivement dégradée ces derniers jours. On a vu la troisième vague arriver. On a armé les hôpitaux, les salles de réanimation. Ça a commencé à monter. Cela fait trois, quatre jours, en même temps que l’incidence a augmenté, les hospitalisations se sont multipliées", explique le médecin-infectiologue de l’hôpital de Cayenne Loïc Epelboin, en duplex dans le 23 Heures.

Le variant brésilien installé depuis mi-février

Et d’ajouter : "On a le variant brésilien qui est arrivé mi-février en Guyane. Et puis, il a commencé à circuler dans la population. Il a remplacé le virus historique. Il a fait compétition au variant anglais qui essayait de s’installer. Et il a monté, monté, monté. Il y a plus de 80% de variant brésilien aujourd’hui. Le virus circule à bas bruit. Mais les cas les plus graves apparaissent. On paye le retour à la vie normale."