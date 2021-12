Expatriés français au Royaume-Uni : des fêtes de fin d’année compliquées

À la sortie d’une école française de Londres, vendredi 17 décembre, des parents s’empressent de récupérer leurs enfants au plus vite, pour rentrer en France avant la mise en place des nouvelles restrictions. Une course contre la montre pour les expatriés français. Embouteillages monstres pour prendre les ferrys à Douvres, et à la gare de Saint-Pancras, la file d’attente pour embarquer à bord des derniers Eurostar de la journée, s’étend sur plus d’un kilomètre.

250 000 Français expatriés

Pour les autres, ceux qui n’ont pas pu rentrer avant le durcissement des mesures, c’est le début d’un nouveau casse-tête pour ne pas avoir à passer les fêtes bloquées au Royaume-Uni. Un coup de déjà-vu pour les quelques 250 000 Français expatriés au Royaume-Uni, avec des fêtes de fin d’année une nouvelle fois source de stress.