Eurozapping : fermeture d'établissements en Allemagne ; prolongation de l'état d'urgence sanitaire en Espagne

À partir du lundi 2 novembre, les restaurants, les institutions sportives et culturelles basées en Allemagne devront fermer pour une durée d'un mois. Des décisions prises par les autorités en raison de la multiplication du nombre de cas positifs ces derniers jours. "Nous savons maintenant que nous devons réduire à nouveau les contacts pour diminuer le nombre d'infections", explique la chancelière allemande Angela Merkel.



Manifestations en Espagne et en Belgique

En Espagne, la situation se dégrade. Certaines régions ont bouclé leur territoire, alors que les députés ont voté la prolongation de l'état d'urgence sanitaire pour six mois supplémentaires. Les professionnels des secteurs touchés ont manifesté leur mécontentement. Tout comme en Belgique, pays européen où le taux d'infection est le plus élevé.



En Russie aussi, l'épidémie progresse vite. Le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux fréquentés et dans les transports. Mais Vladimir Poutine n'entend pas aller plus loin pour le moment.

