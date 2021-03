Ehpad : une photographe professionnelle pour redonner le sourire aux résidents

Des photos pour retrouver le sourire. Pendant quelques minutes, plus de confinement, plus de Covid, plus de masques, mais quelques instants de plaisirs : des résidents d’un Ehpad se font tirer le portrait par une photographe. “Je trouve ça très bien. On est tous là, on se voit tous ensemble, ça donne un peu de gaité. On en a besoin", se réjouit une résidente. Les résidents repartent avec une photo professionnelle, en grand format. Une première pour nombreux d’entre eux, qui ont presque tous accepté de prendre la pose.

“De la légèreté et de la gaieté”

Cet Ehpad de Mayenne a connu des heures sombres. Il y a quelques mois les deux tiers des résidents ont eu le Covid. Quelques- uns n’ont malheureusement pas survécu. La directrice a misé sur la photographie, avec dans l'objectif les résidents mais aussi les soignants. “L’ambiance était un peu lourde pour les équipes qui ont donné beaucoup d'énergie dans cette période, mais aussi pour les résidents qui ont été marqués physiquement ou moralement, et donc c'était important d'avoir un moment différent”, avec “de la légèreté et de la gaieté”, explique la directrice de l’établissement Aude Bouvier.

