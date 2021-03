Écoles, nouveau calendrier : les nouvelles mesures sanitaires en France

Un nouveau tour de vis valable sur tout le territoire a été annoncé par le chef de l’État, mercredi 31 mars. Dès mardi 6 avril, et pour trois semaines, les écoles, collèges et lycées seront fermés.

Mercredi 31 mars, Emmanuel Macron a annoncé un nouveau tour de vis désormais valable sur tout le territoire pour tenter de freiner l'épidémie de Covid-19. Après le lundi de Pâques, dès mardi 6 jusqu'au vendredi 9 avril, tous les établissements scolaires seront fermés, mais les cours seront maintenus en distanciel de la maternelle jusqu'au lycée. Emmanuel Macron entend privilégier l’intérêt de l’élève. "L’éducation de nos enfants n’est pas négociable, l’école n’est pas négociable", a-t-il martelé.

Bientôt un calendrier pour la culture

De plus, les restrictions qui étaient en vigueur jusqu'ici dans 19 départements s'étendent désormais à tout l'Hexagone. Le président assume de ne pas avoir confiné fin janvier. "Croire dans la responsabilité des Français, ce n’est jamais un pari", a-t-il lancé. Le chef de l'État a esquissé un calendrier de réouverture progressive et sous conditions d’ici l’été des lieux culturels, des restaurants et de tous les établissements fermés jusque-là.