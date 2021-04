École à la maison : les familles doivent revoir leur organisation

Dans son appartement parisien, une famille doit se partager l'espace depuis le retour de l'école à la maison, mardi 6 avril. Avec trois enfants, l'organisation est indispensable. Cécile Hart, en télétravail, se transforme ainsi en maîtresse d'école. "On est dans un appartement qui n'est pas très grand, on est cinq, et il faut qu'on arrive à faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire l'école à la maison pour les garçons, occuper le plus petit qui joue à côté pendant ce temps-là, et moi, il faut que j'arrive à trouver un peu de temps pour travailler", confie la mère de famille, qui a donc réalisé un emploi du temps très précis.



"Ça a plein de bons côtés"

Dans la chambre, Benjamin Hart, en recherche d'emploi, essaie d'occuper le plus jeune de ses enfants. "C'est évident que c'est fatiguant, et que, parfois, on en a un peu marre, parce qu'on vit tout le temps avec eux, donc on voudrait bien faire autre chose. Mais en même temps, ça a plein de bons côtés", glisse le père.

Le JT

Les autres sujets du JT