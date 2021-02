Dunkerque : les habitants se préparent au reconfinement le week-end

Vendredi 26 février, à Dunkerque (Nord), certains habitants ont voulu profiter d'une dernière balade sur la plage, avant de passer leur week-end confinés à la maison. Un reconfinement local le week-end a été mis en place en raison de la forte propagation du Covid-19 dans le département. L'arrêté imposant le confinement n'a pas encore été dévoilé, mais les policiers, gendarmes et CRS seront nombreux à contrôler les entrées et sorties de la ville.

La crainte des communes proches

Le risque est aussi de voir les Dunkerquois braver le confinement pour se rendre plus loin sur la côte, comme sur les plages de Calais (Pas-de-Calais), où le nombre de contaminations au Covid-19 est déjà à son plus haut niveau depuis l'année dernière. "On craint qu'il y ait une surpopulation des Dunkerquois qui prennent le risque de venir passer le week-end à Calais", affirme Natacha Bouchart, maire (LR) de la commune. Le confinement à Dunkerque débutera à 18 heures vendredi, et durera jusqu'au lundi, 6 heures.

