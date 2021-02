DIRECT. Covid-19 : le Brésil dépasse les 250 000 morts, un an après le premier cas détecté dans le pays

Le voile se lève peu à peu sur ce qu'il s'est passé cet automne au Tigré, cette région rebelle d'Ethiopie coupée du monde pendant l'intervention des armées éthiopiennes et érythréennes. En compilant des témoignages de survivants et des images satellites de la ville d'Aksoum, Amnesty International dénonce ce matin un massacre. "Les preuves sont accablantes et mènent à une conclusion effrayante. Les troupes éthiopiennes et érythréennes ont commis de multiples crimes de guerre dans leur offensive pour prendre le contrôle d'Aksoum", affirme Deprose Muchena, directeur régional de l'ONG pour l'Est et le Sud de l'Afrique.