Désintox. Non, le gouvernement ne gonfle pas les chiffres de personnes en réanimation suite à la Covid-19

Ce serait la dernière astuce du gouvernement dans sa communication sur la Covid. Pour en rajouter sur le climat anxiogène de la crise sanitaire, les autorités cumuleraient désormais le nombre de personnes en soins intensifs avec celles en réanimation. Ce qui gonfle les chiffres, dénoncent les opposants aux mesures de restriction. « Grosse entourloupe des ARS et de Véran pour gonfler les chiffres de réanimation : y inclure maintenant les soins intensifs ou en surveillance continue », tweete ainsi le compte Virus War. « Donc, maintenant, on rajoute les soins intensifs pour faire monter la mayonnaise... », s’insurge un autre.



Le gouvernement a-t-il changé sa manière de décompter les entrées en réanimation le 1er octobre, pour exagérer l’ampleur de la seconde vague aujourd'hui ? Le site Géodes de Santé Publique France reproduit les données sur la Covid-19. Et en effet, plusieurs libellés de catégories ont été modifiés. On y lit désormais ainsi le nombre de patients hospitalisés « en réanimation ou soins intensifs ».



Mais derrière cette dénomination, rien n’a changé. Santé Publique France est formel. « Le premier intitulé était une formulation simplifiée, et nous avons simplement souhaité ajouter une précision. Mais la définition d’“hospitalisation réanimatoire” est la même depuis le début de la surveillance hospitalière. » La mention « hospitalisation réanimatoire » englobe ainsi « les services de réanimation et les unités de soins intensifs et les unités de surveillance continue », précise l’agence à Désintox. En fait, les données n’ont même jamais été assez précises pour faire la différence entre le nombre de personnes en réanimation ou en soins intensifs. Rien de nouveau, donc, sur ce point.

