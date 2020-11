Désintox. Covid-19 : non, les personnes décédées ne seraient pas mortes de toute façon dans l'année.

Les personnes décédées, pour l'essentiel, seraient mortes de toute façon dans l'année. Les tenants de cette thèse en veulent pour preuve que l'âge médian de décès des victimes de la Covid en France est de 84 ans, alors que l'espérance de vie à la naissance des Français est en moyenne, hommes et femmes confondus, de 82,5 ans.

Au-delà de sa brutalité, cet argument est faux. Il ne faut pas confondre l'espérance de vie à un âge donné avec l'espérance de vie à la naissance, qui synthétise les risques de mortalité à chaque âge, à la petite enfance, l’adolescence et l'âge adulte. Par exemple, ce n'est évidemment pas parce que l'espérance de vie des hommes à la naissance en France est actuellement légèrement inférieure à 80 ans qu'un homme ayant atteint 80 ans en 2020 n'a plus aucune année d'espérance de vie. Selon les dernières données de l’Insee, « les femmes de 80 ans peuvent espérer vivre encore 11 ans en moyenne, et les hommes 9 ans ».

Des chercheurs se sont penchés sur le sujet de l'espérance de vie des morts de la Covid. Selon le statisticien britannique David Spiegelhalter, par exemple, la proportion de personnes mortes en raison du virus et qui seraient décédées dans l’année n'est probablement que de l'ordre "de 5 à 15%".

Il est toutefois actuellement impossible de chiffrer précisément le nombre d’années de vie perdue des victimes du virus. Il faudrait pour cela avoir une vision exhaustive des comorbidités individuelles des personnes décédées. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en plus d'être choquant, l'argument selon lequel la Covid-19 n'a finalement, en moyenne, coûté que quelques mois de vie à ses victimes est totalement faux.

Retrouvez Désintox dans l'émission 28 minutes du lundi au jeudi à 20h sur Arte.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/

Sur Twitter : https://twitter.com/ArteDesintox