Covid-19 : Olivier Véran répond aux questions des téléspectateurs

Pour ceux qui se demandent pourquoi l’exécutif ne se fait pas vacciner, Olivier Véran assure qu’il n’aurait "aucune difficulté" à se faire vacciner mais qu’il ne souhaite simplement "pas prendre la place de quelqu’un qui est plus prioritaire". Quant aux Français qui souhaitent se faire vacciner mais ne font pas partie de la première liste prioritaire, ils "recevront des bons de l’assurance maladie les invitant à se faire vacciner" lorsque leur tour sera venu.



Stratégie assumée

Le ministre de la Santé revendique par ailleurs le choix de la France de "s’appuyer sur les médecins, sur les professionnels de santé et de vacciner les personnes âgées en Ehpad", ce qui prend "un peu plus de temps au démarrage". "Je ne confonds pas vitesse et précipitation. Cet écart que nous pouvons enregistrer aujourd’hui […] est assumé, ce qui compte c’est que d’ici à la fin du mois de janvier nous aurons rattrapé le décalage vis-à-vis de tout le monde", explique le ministre de la Santé.

