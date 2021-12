Covid-19: Les professions de l'évènementiel "seront accompagnées", souligne Emmanuel Macron

Emmanuel Macron explique sur France Bleu Pays d'Auvergne une réponse "rapide et spécifique" pour aider les professions de l'évènementiel, touchées par la crise liée à l'épidémie de Covid-19.

Les professions de l'évènementiel, touchées par la crise liée à l'épidémie de Covid-19 "seront accompagnées", a déclaré Emmanuel Macron interrogé par un auditeur de France Bleu Pays d'Auvergne. La réponse sera "rapide et spécifique", a précisé le chef de l'Etat. "Les métiers de l'événementiel, de la restauration sont en train d'être vus. Je pense aussi aux discothèques qui sont fermées." Pour lui, "si nous n'avions rien fait nous aurions pris une responsabilité énorme".

"L'idée aujourd'hui n'est pas de revenir à des mécanismes que nous avons connu mais d'accompagner les différents secteurs économiques de manière très ciblées", précise Emmanuel Macron. "Et donc on va prolonger les mécanismes d'activité partielle qui existent aujourd'hui qui étaient limités jusqu'à la fin de l'année. Pour toutes les entreprises où c'est adapté, on va prolonger ce mécanisme."

Dans le détail, le chef de l'Etat indique que le gouvernement "va donner des facilités sur les prêts garantis, mais nous allons aussi apporter des compensations, un accompagnement économique spécifique, en particulier sur les coûts fixes".