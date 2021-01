Covid-19 : les hôpitaux deviennent-ils des foyers de contamination ?

S. Ricottier, D. Brignand, M. Bernouin, J. Delage, C. Berbett-Justice

Âgée de 70 ans, la mère de Vincyane Barres est hospitalisée depuis le 15 décembre pour une sclérose en plaques. Après trois tests Covid négatifs au cours de son séjour, le dernier s'est révélé positif. "Vu que les visites sont interdites depuis le 4 janvier, c'est forcément là-bas que ça s'est passé", confie Vincyane Barres, qui précise que sa mère était restée alitée, donc dans l'impossibilité de se déplacer dans l'hôpital. Elle pense donc que sa mère a été contaminée par des soignants.

32 000 personnes contaminées dans des établissements de santé

La direction de la clinique en question, contactée par France Télévisions, n'a pas souhaité faire de commentaires. Pourtant, ce cas est loin d'être isolé. Depuis le 1er janvier 2020, plus de 32 000 personnes, patients et soignants, ont été contaminés dans des établissements de santé. 60 % des contaminés sont des patients ou des visiteurs, et 40 % des soignants. Ces dernières semaines, des clusters à Dieppe (Seine-Maritime), Compiègne (Oise), Bastia (Corse) ou encore La Rochelle (Charente-Maritime) ont été repérés.

