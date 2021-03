Covid-19 : le premier confinement débutait il y a presque un an

Le confinement fêtera bientôt son premier anniversaire. “Souvenez-vous, ce jeudi 12 mars 2020, Emmanuel Macron prend la parole pour la première fois. Il annonce la fermeture des crèches, des établissements scolaires et des universités pour le lundi suivant”, rappelle la journaliste France Télévisions Jihane Benzina, sur le plateau de France 2. Deux jours plus tard, Edouard Philippe annonce la fermeture des lieux non essentiels. Les mesures du confinement sont réellement annoncées le 16 mars 2020. Emmanuel Macron s‘exprime à nouveau, et le mot d’ordre est clair : “nous sommes en guerre”, avait martelé le président de la République.

Se tourner vers l’essentiel

“La crise a obligé beaucoup d’entre nous à trouver du réconfort" poursuit la journaliste, et à se tourner vers l’essentiel. Les villes désertes, les grandes avenues sans aucun passant, les places absolument vides : les Français ont découvert leurs environnements avec un nouveaux visage. “Face au pire, nous ne manquons pas de ressources", positive toutefois la journaliste.