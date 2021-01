Covid-19 : le gouvernement fait le pari de ne pas reconfiner la France

C’est au cours du Conseil de défense, qui a eu lieu vendredi 29 janvier dans l’après-midi, que le gouvernement a décidé de ne pas reconfiner la France. ”Nous pouvons encore nous donner une chance de l’éviter”, a déclaré le Premier ministre Jean Castex. De nouvelles mesures sont tout de même mises en place comme la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés seront fermés, les déplacements hors de l'Union européenne seront interdits et le contrôle du couvre-feu sera renforcé.

Macron attend les chiffres sur les variants

Emmanuel Macron fait le pari de ne pas reconfiner le pays. C’est bien le président, le maître des horloges, affirment plusieurs sources gouvernementales. S’il a décidé d’attendre, c’est parce que vendredi, il ne disposait pas des chiffres de propagation des variants britanniques et sud-africains. Ces chiffres lui seront communiqués à la fin du week-end. Si ces variants explosent, il y aura une bascule et il devra assumer un confinement plus long, indique samedi midi la journaliste de France Télévisions Valérie Astruc.