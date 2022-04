Covid-19 : le désarroi des Français confinés à Shanghai

Mardi 19 avril, Shanghai (Chine) est désespérément vide depuis près d'un mois. 26 millions d'habitants ont interdiction de mettre un pied dehors. Parmi eux, 7 000 Français qui perdent patience. "Je me dis que potentiellement, ça peut durer comme ça jusqu'à juin, juillet. On ne voit pas de fin. C'est dur", confie Laurianne Vallée-Dubroeucq, avocate.

Pékin s'accroche à sa politique zéro-Covid

Seules sorties autorisées, les tests quasi quotidiens et parfois les livraisons de nourriture. L'enfermement pèse sur le moral. Pour un élève de terminale, interrogé par France Télévisions, s'ajoute le stress du baccalauréat. Il révise et suit les cours en ligne dans sa chambre, sans savoir si les épreuves auront bien lieu. Certains Français ont même décidé de faire leurs valises. Au-delà de Shanghai, plus de 40 villes chinoises sont en confinement total ou partiel.