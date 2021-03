Covid-19 : l’Aube reconfinée pour freiner l’épidémie

Élus et habitants du département de l’Aube s’attendaient à ce que l’on annonce un reconfinement de leur département, puisque depuis plusieurs semaines, la situation est inquiétante et ils s’étaient fait une raison. Le confinement aura lieu dès vendredi 26 mars au soir à partir de minuit. Les réactions sont plutôt partagées à Troyes (Aube). Il y a des habitants pour qui ces annonces sont nécessaires pour freiner l’avancée de l’épidémie. D’autres considèrent qu’il faudrait des mesures plus drastiques.

Coup dur pour les commerçants

Enfin, certains considèrent cela comme un coup dur. C'est le cas des commerçants, qui ne comprennent pas cette mesure. Pour eux, qui dit reconfinement dit fermeture de leurs différents établissements. Hier soir, une commerçante devait digérer cette annonce car elle devait fermer son magasin de vêtements, ce qui signifie beaucoup de pertes de chiffre d’affaires. Un nouveau coup dur pour elle, explique le journaliste de France Télévisions, Naoufel El Khaouafi.