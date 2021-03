Covid-19 : l’Aube, le Rhône et la Nièvre dans le rouge

2,3 millions de Français devraient être, à leur tour, soumis à un confinement dès le premier week-end d'avril. Des concertations sont menées avec les élus locaux depuis mercredi 24 mars dans l’Aube, le Rhône et la Nièvre.

Après les 16 départements déjà concernés par des mesures de confinement, l’Aube, le Rhône et la Nièvre sont en sursis et se trouvent en surveillance renforcée, notamment en raison de leurs taux d’incidence dans le rouge. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé, mercredi 24 mars, qu’il fallait "agir", car la situation épidémique est "mauvaise".

Situation de crise

Pour les habitants de Nevers (Nièvre), un reconfinement ne serait pas une surprise. Le taux d’incidence y a doublé en 15 jours. La situation hospitalière inquiète d’ailleurs particulièrement. Les patients Covid, toujours plus nombreux, occupent des lits de réanimation à peine ouverts. "On est à un taux d’occupation de 100%. On est en situation de crise, ce qui nous oblige à transférer des patients", explique le Dr Hama Djera, chef de service médecine interne au Centre Hospitalier de la ville.