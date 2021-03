Covid-19 : la situation s'améliore au Royaume-Uni, les Britanniques préparent leur déconfinement

C'est une première depuis six mois : aucun décès lié au Covid-19 n'a été enregistré dimanche 28 mars à Londres (Royaume-Uni). "C'est un chiffre qui illustre l'amélioration spectaculaire de la situation dans l'ensemble du Royaume-Uni, explique le journaliste Matthieu Boisseau, en duplex depuis la capitale anglaise. Il y a en moyenne chaque jour 5 000 nouveaux cas de coronavirus, contre 60 000 début janvier." Les hôpitaux quant à eux "ne sont plus saturés", tandis que le nombre de décès a "beaucoup chuté", ajoute le journaliste.

Déconfinement progressif enclenché

Comment expliquer cette baisse spectaculaire ? "C'est dû d'abord à la campagne de vaccination, qui progresse très vite, (…) 30 millions de premières doses administrées, cela protège en partie la population, et c'est aussi dû au confinement national", qui dure "depuis trois mois" et a permis "de casser la dynamique de ce variant anglais jusque-là incontrôlable", détaille le journaliste. Si les pubs et magasins sont toujours fermés, "le déconfinement progressif est bien entamé". Les Anglais peuvent en effet depuis lundi 29 mars se retrouver en extérieur "par groupe de six personnes maximum", précise Matthieu Boisseau.