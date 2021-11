Covid-19 : la piste d'un confinement pour les non-vaccinés français ?

B. Barnier, P. Verdeau, V. Leghait, C. Rigeade, J. Pires, A. Morvan

Face à la reprise de l'épidémie, le gouvernement cherche plusieurs solutions pour préserver la population. Si le vaccin a prouvé son efficacité, certains n'ont toujours pas reçu la moindre dose. Une situation que l'exécutif cherche à résoudre. Et une solution venant d'Autriche pourrait bien attirer l'attention du chef de l'État : un confinement pour les personnes qui ne sont pas vaccinées.

Une solution qui divise

Qu'en pensent les Français ? "Je ne pense pas que cela soit très raisonnable et égalitaire. En tout cas, ce n'est pas notre approche en France, heureusement !", estime un passant. "Je ne suis pas pour, je suis vaccinée, mais je pense que les gens ont le droit de choisir", soutient une femme. D'autres se montrent moins conciliants. "Très bien, on ne veut pas se faire vacciner, on reste chez soi comme ça, ils ne se mettent pas en danger", déclare une autre femme.