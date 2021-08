Covid-19 : la France obligée de procéder à des évacuations de malades depuis les régions saturées

C'est un phénomène auquel on n'avait pas assisté depuis plusieurs mois. Six malades du Covid-19 ont été transférés vendredi 13 août depuis la Corse et l'Occitanie vers la Bretagne et le Grand Est. Six autres personnes doivent être évacuées de Martinique vers Paris ce week-end, ont annoncé les autorités.

Comme lors des trois premières vagues épidémiques, les évacuations sanitaires se multiplient pour soulager les hôpitaux les plus encombrés. En Corse, d'où trois patients en réanimation avaient déjà été transportés à Marseille, trois autres transferts depuis Ajaccio et Bastia "ont eu lieu aujourd'hui vers la Bretagne", selon la préfecture. Trois autres patients hospitalisés en réanimation au CHU de Montpellier ont été transférés par avion à Metz, a fait savoir le centre hospitalier régional (CHR) lorrain.

Depuis le début de la semaine, dix patients ont été évacués depuis Montpellier, Toulouse, Montauban, Nîmes et Narbonne vers le Grand Est et les Hauts-de-France, a détaillé l'ARS Occitanie. En Martinique, Air Caraïbes va "envoyer un avion pour le compte du ministère" de la Santé, a annoncé sur LCI le patron de la compagnie aérienne, Marc Rochet.