Covid-19 : la Belgique songe à fermer ses écoles

"Les arbitrages sont en cours, mais la piste d’une fermeture des écoles à partir de lundi prochain est sérieusement envisagée" à Bruxelles (Belgique), explique le journaliste Julien Gasparutto en direct de Bruxelles, mercredi 24 mars. La question est évoquée alors que les vacances scolaires commencent à la fin de la semaine prochaine. "Il s’agirait donc en quelque sorte d’avancer ces vacances d’une semaine pour pouvoir limiter les contacts jusqu’à la mi-avril, date de fin des vacances scolaires", précise le journaliste.

Augmentation des cas et des hospitalisations

"L’objectif est de frapper fort sur une courte période, trois semaines. Autre piste évoquée : la fermeture des magasins, et peut-être aussi, un couvre-feu plus tôt. Aujourd’hui, ce couvre-feu est fixé à 22 heures à Bruxelles, et à minuit en Flandres et en Wallonie", ajoute Julien Gasparutto. Le gouvernement belge a organisé, mercredi matin, une réunion exceptionnelle pour faire face à la recrudescence de l’épidémie de Covid-19. Les contaminations ont augmenté de plus de 40% et les hospitalisations de 28%, en une semaine.