Covid-19 : flambée de l'épidémie dans la Nièvre où le confinement menace

Dans la Nièvre, où l'état de la circulation du coronavirus laisse craindre un confinement, les habitants tombent des nus, ils pensaient l'épidémie contenue chez eux. "C'est une situation de crise qui a surpris ici, dans la Nièvre, un département rural loin des densités de population de l'Île-de-France ou des Alpes-Maritimes", confirme Olivier Feniet, en duplex depuis Nevers (Nièvre), mercredi 24 mars. "Mais depuis deux semaines, le taux d'incidence s'emballe, il a doublé en 15 jours. Et l'une des raisons est la forte poussée du variant britannique, plus contagieux, plus virulent, il représente selon les derniers chiffres près des trois quarts des contaminations détectées", explique le journaliste de France Télévisions.

L'hôpital saturé

"L'hôpital de Nevers est arrivé à saturation après avoir ouvert plusieurs unités Covid ces dernières semaines. Et dès demain, des transferts de patients seront organisés vers d'autres départements", conclut Olivier Feniet.