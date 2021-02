Covid-19 : Dunkerque se dirige vers un inévitable reconfinement

Dunkerque (Nord) est sévèrement frappée par l’épidémie de Covid-19. Les autorités ont demandé plus de responsabilité de la part des habitants, s’ils veulent éviter un reconfinement local. Les consignes ne semblent pas avoir été entendues : dans l’après-midi du mardi 23 février, les passants s’affairaient en nombre sur la digue. "On ne peut pas non plus rester enfermés entre quatre murs avec les enfants", commente une maman. Avec 901 cas pour 100 000 habitants, contre 201 en France, la ville bat tous les records de contaminations.

Une dernière chance

Le maire de Dunkerque, Patrice Vergriete, a proposé durant la matinée à Jean Castex un plan de la dernière chance "pour ne pas être confinés" et invité dans la foulée chacun à renoncer "à tout rassemblement". Et pour cause : le centre hospitalier est saturé, et les cabinets de généralistes de désemplissent pas. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera en visite à Dunkerque mercredi 24 février.

Le JT

Les autres sujets du JT