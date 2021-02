Covid-19 : de nouvelles mesures de restriction dans certains départements ?

Alors que l'épidémie de Covid-19 ne faiblit pas à Dunkerque (Nord), la ville est dans l'attente. Y aura-t-il un reconfinement local ? Mercredi 24 février, de nouvelles mesures de restriction devraient être annoncées car dans la commune, le taux d'incidence est quatre fois plus élevé que la moyenne nationale. Une hausse du nombre de nouveaux cas a été observée sur toute la France ces sept derniers jours, mais cela est très variable en fonction des départements.

Hausse du nombre de patients en réanimation

Parmi les plus touchés, figurent les Alpes-Maritimes avec 592 cas pour 100 000 habitants, la Moselle avec 312 cas pour 100 000 habitants, et 301 cas pour 100 000 dans le Nord et à Paris. "Il y a une grosse part de cette augmentation rapide qui s'explique parce que la proportion du variant anglais et des nouveaux variants est plus importante à Dunkerque [...], mais cette proportion augmente partout en France", explique le docteur Luc Dauchet, praticien hospitalier au CHU de Lille (Nord). De nombreux hôpitaux sont en tension. La hausse du nombre de patients en réanimation est constante depuis le début de l'année. Le profil des patients a également changé : certains ont moins de 55 ans, ce qui inquiète les médecins.

