Covid-19 : dans l’attente de nouvelles restrictions, les Français expriment leur lassitude

De nouvelles mesures doivent être annoncées à 19 heures jeudi 18 mars, à l’occasion d’une conférence de presse menée par Jean Castex et Olivier Véran. La perspective d’un nouveau confinement en Île-de-France et dans les Hauts-de-France inquiète et excède les citoyens concernés.

Depuis un an, la vie des Français est rythmée par les confinements et les couvre-feux. Un nouveau tour de vis est attendu pour 18 millions de citoyens, résidant en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Deux régions particulièrement touchées par l’épidémie et sous forte tension hospitalière. Alors que les nouvelles mesures ne sont pas encore détaillées, certains habitants des zones urbaines s’inquiètent d’un nouveau confinement. "J’hésite à quitter Paris parce que si on vient à être confiné, ou à travailler encore plus en télétravail, je ne supporte pas être dans un petit logement, loin de ma famille", raconte une passante rencontrée par les journalistes de France Télévisions.

Colère sur les réseaux sociaux

Jeudi 18 mars, sur Twitter, le hashtag #JeNeMeReconfineraiPas était en top 2 dans les tendances. "200 jours de confinements ou de couvre-feu dans une année de 365 jours ? Pourquoi voler nos vies ?", écrit ainsi une internaute. À quelques heures des annonces, la lassitude se fait ressentir sur les réseaux sociaux.