Covid-19 : Angela Merkel présente ses excuses à l’Allemagne

Alors qu’elle avait annoncé, mardi 23 mars, des mesures strictes au moment des fêtes de Pâques, Angela Merkel a rapidement rebroussé chemin. La Chancelière allemande a même fait un "mea culpa historique", comme l’explique Stéphanie Pérez, journaliste France Télévisions en direct de Berlin (Allemagne). Angela Merkel a également "demandé pardon au peuple allemand pour avoir voulu mettre le pays sous cloche pendant 5 jours", ajoute la journaliste.

Angela Merkel vivement critiquée

Angela Merkel a opté pour "la transparence", précise Stéphanie Pérez, qui indique qu’elle était "sous le feu des critiques des commerçants, des chefs d’entreprise, des scientifiques, des religieux, et même de son propre gouvernement". La Chancelière a admis qu’il s’agissait d’une erreur et en assume d’ailleurs les responsabilités. La journaliste France Télévisions ajoute que "la gestion de la crise" par Angela Merkel est "de plus en plus critiquée" dans le pays.