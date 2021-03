Covid-19 : à Nice, le confinement du week-end est-il efficace ?

Après deux week-ends de confinement sur la promenade des Anglais de la ville de Nice (Alpes-Maritimes) et sur tout le littoral des Alpes-Maritimes, les Niçois attendent de savoir si ce confinement a été efficace. Mais aussi s’il y en aura un troisième. “Il y a des contradictions partout : à Antibes ou à Menton, on peut aller à la plage, mais ici non. On a vraiment l'impression qu’il y a des inégalités”, regrette une habitante.

Pas encore d’effets dans les hôpitaux

Moins de nouvelles contaminations sont constatées. Après un pic à 642 cas pour 100 000 habitants au 24 février 2021 juste avant le confinement le week-end, le taux d’incidence est retombé à 481 en mars. Cela reste toutefois toujours deux fois plus que la moyenne nationale. En revanche, aucun effet n’est constaté pour le moment dans les hôpitaux : 118 personnes étaient en soins critiques au 24 février, contre 126 le mardi 9 mars.

