Covid-19 à Marseille : taux d'incidence en hausse

Comme sur l'ensemble du territoire français, à Marseille (Bouches-du-Rhône), à compter du samedi 3 avril, entreront en vigueur de nouvelles mesures de restrictions dans la lutte contre le Covid-19. "Dans la cité phocéenne, le taux d'incidence augmente énormément. En l'espace d'une semaine, plus 40 %, soit de 340 à 476 cas positifs pour 100 000 habitants. La circulation y est donc très forte", indique le journaliste Théo Souman en direct de Marseille.



Un week-end de Pâques de tous les risques

Annoncé ensoleillé, le week-end de Pâques pourrait donner l'idée de venir se balader en bord de mer. Ce à quoi répondent les autorités : plus de contrôles sur les déplacements, sur les rassemblements de plus de six personnes et sur le respect du couvre-feu à 19 heures. Les contrôles ont déjà démarré ce vendredi 2 avril. Bilan de l'opération : 25 personnes verbalisées et un bar fermé administrativement pour la quinzaine.